Rende Cosenza bimba di 8 anni morta annegata in piscina dopo malore improvviso inutili i soccorsi al parco acquatico Santa Chiara

Una tragedia sconvolge Rende, in provincia di Cosenza: una bimba di 8 anni ha perso la vita annegando nella piscina del parco acquatico Santa Chiara. Mentre giocava in acqua, un malore improvviso le ha impedito di riemergere, lasciando senza parole amici e familiari. Nonostante i soccorsi tempestivi, il suo cuore ha smesso di battere. Una tragedia che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione e prevenzione nelle aree ludiche.

Una bambina di otto anni è morta annegata in una piscina del parco acquatico Santa Chiara, situato a Rende, in provincia di Cosenza. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il suo cuore ha smesso di battere.

