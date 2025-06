Renato | Inter favorita? Solo perché ha più soldi di noi Ma so come neutralizzarla tatticamente

Renato Inter può sembrare favorita solo per i soldi, ma noi abbiamo le armi tattiche per neutralizzarla. L'ex Roma e ora tecnico del Fluminense, con la sua esperienza, ci ricorda che la preparazione e il cuore fanno la differenza. In un mondo dove la natura mette i bastoni tra le ruote, bisogna saper adattarsi e credere nelle proprie forze: alla fine, è questa la vera vittoria.

L'ex giocatore della Roma, oggi tecnico del Fluminense: "Per preparare la partita ho saltato la cena con mia figlia. A Roma non andò bene, ma col senno di poi sarei rimasto. Il rischio fulmini? La natura non la controlliamo noi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Renato: "Inter favorita? Solo perché ha più soldi di noi. Ma so come neutralizzarla tatticamente"

Renato Veiga Inter, clamoroso dall’Inghilterra: i nerazzurri pensano all’ex Juve, possibile scambio col Chelsea! I dettagli - L'Inter si prepara a sorprendere il mercato con un colpo clamoroso: Renato Veiga, giovane promessa portoghese ex Juventus, potrebbe diventare il nuovo acquisto nerazzurro, grazie a una possibile operazione di scambio con il Chelsea.

Inter, ecco i soldi: Zhang-Pimco e il sì da 430 milioni di euro - Pimco e il sì da 430 milioni di euro", è questo il titolo de La Gazzetta dello. Segnala tuttomercatoweb.com