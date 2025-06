Renato Gaucho | Per studiare l’Inter ho detto di no a mia figlia! Due recuperi

Renato Gaucho, maestro del calcio brasiliano, si presenta con entusiasmo alla conferenza stampa, pronto a sfidare le aspettative e a guidare il suo team verso il successo. Con un approccio che valorizza il possesso palla e la costanza nel gioco, il tecnico è noto per la sua chiarezza e determinazione. In questa intervista, scopriamo cosa rende Renato Gaucho un allenatore unico nel suo stile, capace di ispirare e motivare i suoi giocatori a dare il massimo in ogni partita.

Renato Gaucho in conferenza stampa ha presentato la sfida tra Inter e Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Renato Gaucho, che tipo di allenatore è? Sono il tipo di allenatore a cui piace il possesso palla, a cui piace che i giocatori continuino a giocare. Ora, sono il tipo di allenatore che glielo dice chiaramente: se sei in difficoltà , non devi correre rischi, devi spazzare la palla, devi portarla avanti. Non ha senso cercare di giocare bene, molte volte devi calciare la palla, perché se la perdi può essere letale. Ha studiato l’Inter in questi giorni? Ho studiato molto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Renato Gaucho: «Per studiare l’Inter ho detto di no a mia figlia! Due recuperi»

In questa notizia si parla di: renato - gaucho - inter - studiare

Inter-Fluminense, Renato Gaucho in conferenza stampa: l’orario - Domani, a Charlotte, si aspetta un duello emozionante tra Inter e Fluminense, con Renato Gaucho pronto a scendere in conferenza stampa dopo Cristian Chivu.

Renato Portaluppi, chi è l'allenatore del Fluminense che sfida l'Inter: ex playboy disse di aver avuto «cinquemila donne»; Renato Gaucho: «Per studiare l’Inter ho detto di no a mia figlia! Due recuperi»; Calhanoglu, venti di addio: il Galatasaray insiste, l’Inter riflette – TS.

Renato Portaluppi, chi è l'allenatore del Fluminense che sfida l'Inter: ex playboy disse di aver avuto «cinquemila donne» - Nell’estate 1988 arrivò in Italia con la fama di «Gullit bianco» (Liedholm dixit), ma «bravo come Maradona», secondo la chiosa del presidente della Roma Dino Viola. Segnala corriere.it

Inter-Fluminense, Renato Gaucho in conferenza stampa: l’orario - La partita, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA, che si svolgerà lunedì alle 21 italiane, sarà l’inizio d ... Riporta informazione.it