Rems c'è chi dice no | Stop a nuove 'carceri per pazzi' inutile parcheggiare i delinquenti

Da oltre 40 anni, lo psicologo Angelo Aparo si confronta con le sfide della salute mentale nei carceri italiani, testimone di un sistema complesso e spesso inadeguato. La sua esperienza rivela che costruire nuove celle non risolve i problemi degli autori di reato, ma rischia di parcheggiare i delinquenti senza affrontare le cause profonde. È ora di cambiare rotta: stop alle carceri per i "pazzi" e priorità a interventi efficaci.

Milano – Lo psicologo Angelo Aparo è entrato per la prima volta in un carcere, prendendo servizio a San Vittore fresco di studi, quando correva l'anno 1979. Quasi mezzo secolo di vita professionale trascorsa anche a Bollate e Opera, nel carcere minorile Beccaria di Milano, incontrando migliaia di detenuti: ragazzi finiti in cella per reati minori, tossicodipendenti, "colletti bianchi" degli anni di Tangentopoli, ergastolani con diversi omicidi alle spalle, persone condannate per associazione mafiosa. Aparo ha dato vita a l Gruppo della Trasgressione, che punta al recupero dei detenuti attraverso l'auto-percezione delle responsabilità e la presa di coscienza dei reati commessi.

