Remo Anzovino | al via il 5 luglio da Udine il tour estivo di Atelier poi Copenaghen e a novembre Giappone

foto di Paolo Grasso ROMA – Prosegue il viaggio di “Atelier”, il nuovo disco del compositore e pianista Remo Anzovino, tra i più originali ed eclettici interpreti della musica strumentale contemporanea. Pubblicato a fine gennaio su etichetta Decca Italy e distribuito da Universal Music Italia, l’album celebra i venti anni di carriera di un artista capace di unire profondità espressiva, immaginazione sonora e una scrittura musicale inconfondibile. Dopo il tour primaverile che lo ha visto esibirsi in alcune delle principali città italiane – Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo – registrando numerosi sold out e confermando il grande affetto del pubblico – Remo Anzovino ha annunciato le nuove date del tour estivo, che lo porteranno nuovamente in giro per l’Italia e all’estero, in Europa al Copenaghen Jazz Festival, poi in autunno in Giappone, con tre concerti organizzati da New Age Productions, previsti a Tokyo, Osaka, Kyoto, a supporto dell’uscita di “Atelier” sul mercato nipponico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it