Relooted è il videogioco in cui si possono restituire le opere d' arte trafugate dall' Africa durante il periodo coloniale

ReLooted 232 apre le porte a un mondo affascinante in cui l’arte trafugata dall’Africa coloniale torna in vita attraverso un’avventura afrofuturistica. Questo videogioco innovativo non è solo un’esperienza ludica, ma anche un potente strumento di riflessione sul patrimonio culturale sottratto e sulla sua restituzione. Immergiti in un viaggio tra passato e futuro, riscoprendo la verità dietro i capolavori perduti e contribuendo a cambiare la narrazione.

