Regno Unito in vigore i dazi ridotti sulle auto | rimane il nodo su acciaio e alluminio

Entrano in vigore oggi, lunedì 30 giugno, i dazi ridotti sulle esportazioni britanniche di automobili  verso gli Stati Uniti. L’annuncio arriva dal ministero del Commercio britannico, che sottolinea come l’accordo siglato a maggio con Washington rappresenti «un importante sostegno» per un settore chiave dell’economia del Regno Unito. Le tariffe sulle auto scendono dal 27,5 al 10 per cento (fino a un tetto di 100 mila veicoli all’anno), mentre quelle sul comparto aerospaziale – inclusi i motori Rolls Royce – vengono azzerate con l’impegno a mantenerle a zero. Il primo ministro Keir Starmer ha definito l’intesa «cruciale per salvare posti di lavoro» e stimato un risparmio annuo di centinaia di milioni di sterline. 🔗 Leggi su Lettera43.it