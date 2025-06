Regione Umbria Francesco Filipponi | Potenziare l’organico del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni

La regione Umbria si impegna con determinazione per rafforzare il polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, un pilastro strategico per la sicurezza e l’industria nazionale. Francesco Filipponi, insieme ai parlamentari umbri, chiede al Ministero della Difesa di potenziare l’organico e migliorare il ricambio di personale, assicurando così una maggiore efficienza e innovazione. È fondamentale che questa richiesta venga ascoltata per consolidare la competitività e la sicurezza del nostro territorio.

"Chiedere al Ministero della Difesa, di concerto con i parlamentari umbri, di potenziare l'organico del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni e incrementare ancora il ricambio di personale. Nonché di incrementare ulteriormente la dotazione organica dello Stabilimento Militare per il.

