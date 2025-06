Regione-Provincia di Terni incontro scontro | stop ai controlli su caccia e pesca ma arrivano i soldi per le strade

Un dialogo acceso tra Regione Umbria e Provincia di Terni si conclude con un nulla di fatto, lasciando sospesi i temi cruciali di caccia, pesca e investimenti nelle strade. Mentre si annunciano fondi per il miglioramento delle infrastrutture, i controlli sulle attività venatorie tornano sotto scrutinio, alimentando tensioni e aspettative. La sfida ora è trasformare le parole in azioni concrete per il bene dei cittadini e dell’ambiente.

“Incontro-scontro” tra Regione dell’Umbria e Provincia di Terni. Il summit a Palazzo Donini che ha messo faccia a faccia i vertici istituzionali degli enti locali si chiude con una fumata grigia. PerchĂ© se è vero che “oggi si apre un nuovo corso, un momento di reale collaborazione istituzionale”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

La Provincia di #terni comunica alla Regione #umbria la rinuncia al rinnovo della convenzione per la #poliziaprovinciale Vai su Facebook

Regione-Provincia di Terni, incontro scontro: stop ai controlli su caccia e pesca, ma arrivano i soldi per le strade; L'incontro Regione - Province segna una nuova fase di dialogo fra istituzioni; Primo tavolo tra Regione e Province: Oggi si apre un nuovo corso. Ecco i temi affrontati.

Primo tavolo Regione Umbria-Province - Si è tenuto nella sede della Giunta regionale dell'Umbria a Palazzo Donini il primo tavolo di confronto e condivisione voluto dalla Regione Umbria con le Province di Perugia ... Riporta msn.com

Presciutti, l'incontro Regione-Province è andato molto bene - "L'incontro è andato molto bene, perché ci consegna una nuova e positiva fase istituzionale, chiude la questione Iva trasporti e viabilità regionale, con i relativi fondi, che saranno distribuiti alle ... Scrive msn.com