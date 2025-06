Regionali | Tap&Tap attivo sulle linee Firenze-Arezzo e Firenze Borgo San Lorenzo

Firenze, 30 giugno 2025 – Con grande entusiasmo annunciamo il potenziamento del servizio "Tap&Tap", ora attivo anche sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi e Firenze-Borgo S. Lorenzo. In 39 stazioni e grazie a 120 validatrici, vi offriremo un modo rapido, semplice e contactless per acquistare i vostri biglietti regionali. Un passo avanti verso un viaggio sempre più comodo e innovativo: perché aspettare in fila quando puoi...

Firenze, 30 giugno 2025 – Attivo da oggi anche sulle linee Firenze - Arezzo-Chiusi e Firenze-Borgo S. Lorenzo (via Vaglia e via Pontassieve) il servizio "Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido dei biglietti per i reni regionali. In 39 stazioni su queste due linee, sono presenti 120 validatrici abilitate, contrassegnate da apposita cartellonistca, dove è possibile acquistare il biglietto attraverso la propria carta di pagamento contactless, in qualunque orario della giornata. È sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati sui lettori posti nelle validatrici della stazione di partenza e poi effettuare la stessa operazione nella validatrice della stazione di arrivo con la stessa carta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regionali: Tap&Tap attivo sulle linee Firenze-Arezzo e Firenze Borgo San Lorenzo

In questa notizia si parla di: firenze - linee - regionali - attivo

Firenze: deviazioni e modifiche dei bus per nuovi cantieri Publiacqua. Le linee interessate - A Firenze, i nuovi cantieri Publiacqua stanno portando cambiamenti importanti alla viabilità, coinvolgendo diverse linee di autobus.

Contatta il Call Center Linee Regionali allo 0965644747 (interno 2) dal lunedì al sabato. Con te anche Domenica e Festivi al 3890091039 Attivo anche il servizio Whatsapp Vai su Facebook

Regionali: Tap&Tap attivo sulle linee Firenze-Arezzo e Firenze Borgo San Lorenzo; Attivo da oggi, anche sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi Tap&Tap” il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale; Sulla linea Faentina l’11 giugno partono i lavori.

Regionali: Tap&Tap attivo sulle linee Firenze-Arezzo e Firenze Borgo San Lorenzo - Per acquistare il biglietto basta avvicinare la propria carta di pagamento, lo smartphone o lo smartwatch alla stazion ... Secondo lanazione.it

Ferrovie, "Tap&Tap" arriva nelle stazioni della Faentina e per Borgo via Pontassieve: da oggi si viaggia con carta contactless - Il sistema, già attivo da mesi su altre linee regionali toscane, arriva così anche sulle principali direttrici ferroviarie che attraversano il Mugello ... Segnala msn.com