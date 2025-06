Regionali Marche Sud chiama Nord | Laura Castelli | Focus su sanità e agricoltura

Regionali Marche Sud chiama Nord: un primo grande passo verso un dialogo costruttivo tra territori. A Fermo, il 30 giugno 2025, abbiamo coinvolto cittadini e professionisti su temi cruciali come sanità, giovani e agricoltura, con la dedizione che ci contraddistingue. In vista delle prossime elezioni regionali, continueremo a portare avanti questa sfida, rafforzando il nostro impegno per una regione più forte e unita.

Fermo, 30 giugno 2025 – “Grazie a tutti per aver partecipato al primo evento targato Sud chiama Nord nelle Marche, una splendida regione. Insieme all’ onorevole Francesco Gallo abbiamo affrontato temi cruciali come sanità, giovani e agricoltura, con la serietà e la competenza che meritano. Abbiamo ascoltato le testimonianze di cittadini, professionisti ed esperti del settore. In vista delle prossime elezioni regionali, saremo presenti anche qui, nelle Marche. Il vostro entusiasmo ci dà la forza per andare avanti con determinazione: Sud chiama Nord sta crescendo, e lo sta facendo in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Regionali Marche, Sud chiama Nord: Laura Castelli: “Focus su sanità e agricoltura”

Regionali Marche, la destra con Acquaroli (uscente) teme il centrosinistra. Ecco perché la scelta della data sarà decisiva - Le elezioni regionali nelle Marche, in autunno 2025, rappresentano una sfida cruciale tra la destra, guidata dall'uscente Acquaroli, e il centrosinistra.

Chi si ferma è perduto! Con la passione di sempre, in giro col mitico On. Francesco Gallo. Perché con il lavoro di squadra si vince! Viva SUD chiama NORD, viva le Marche. Ci vediamo presto Vai su Facebook

Sud Chiama Nord: il partito di Laura Castelli si presenta nelle Marche - Ha fatto tappa a Fermo, per un incontro con giovani imprenditori e amministratori locali, la formazione politica di cui è presidente l'ex deputata Cinque Stelle e viceministro all'Economia del governo ... rainews.it scrive

