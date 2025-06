Regionali è guerra di nomi I Civici Marche diffidano Marche Civiche | Denominazione troppo simile cambiatela

In un clima già caldo di elezioni regionali, la battaglia dei nomi tra le liste civiche si infittisce. La diffusione di denominazioni troppo simili ha suscitato polemiche e richieste di cambiamento, puntando i riflettori sull'importanza di distinguersi in modo chiaro e rispettoso. La recente diffida del movimento “Civici Marche” ai “Marche Civiche” rappresenta un passo deciso per tutelare identità e trasparenza nel panorama politico regionale, segnando un capitolo cruciale nella loro disputa.

ANCONA – Dal consigliere regionale Giacomo Rossi riceviamo e pubblichiamo: «Il movimento “Civici Marche” rappresentato in consiglio regionale dal consigliere Giacomo Rossi, ha diffidato tramite una Pec del suo presidente Matteo Pompei, i promotori della lista “Marche Civiche”, creata da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

