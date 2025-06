Reggio Calabria evade dai domiciliari e scappa in auto | scatta l' inseguimento dei Carabinieri

Una scappatella ad alto rischio a Reggio Calabria, dove un uomo evaso dai domiciliari ha tentato di sfuggire all'arresto con una fuga in auto. L'inseguimento dei Carabinieri si è trasformato in un confronto teso e pericoloso, culminato con l'arresto dell'uomo per evasione e resistenza. Una vicenda che riafferma l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e mantenere l'ordine pubblico.

Un uomo evade dai domiciliari a Reggio Calabria, scatenando un inseguimento. Arrestato dai Carabinieri per evasione e resistenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Reggio Calabria, evade dai domiciliari e scappa in auto: scatta l'inseguimento dei Carabinieri

