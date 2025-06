Reflection in a dead diamond | la cover esclusiva di roberto recchioni per best movie

reflection in a dead diamond, unendo il fascino oscuro del cinema noir con l'arte del fumetto italiano. La copertina di Roberto Recchioni è un capolavoro che trasporta lo spettatore in un mondo di mistero e tensione, anticipando la trama avvolgente del film. Un’opera che unisce due linguaggi visivi per creare un’immagine indimenticabile. Scopri come questa fusione artistica rende ancora più affascinante l’attesa dell’uscita nelle sale italiane dal 3 luglio.

l'incontro tra il cinema noir di helène cattet e bruno forzani e l'arte del fumetto italiano. In un connubio originale tra estetica noir cinematografica e grafica fumettistica, si realizza una copertina speciale dedicata al film Reflection in a Dead Diamond, presentato nelle sale italiane dal 3 luglio. Questa immagine, creata da Roberto Recchioni, rappresenta un'estensione visiva dell'universo narrativo del film, catturando le atmosfere di ossessione, frammentazione e tensione che caratterizzano l'opera dei registi belgi. il ruolo di roberto recchioni nel mondo del fumetto contemporaneo. una figura poliedrica e influente.

