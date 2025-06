Recession nails quando la manicure abbraccia il low budget e diventa per tutti

Le recession nails stanno rivoluzionando il mondo della manicure, portando eleganza e praticità a prezzi accessibili. Minimaliste, sobrie e dal finish lucido, queste unghie neutre sono il simbolo di uno stile consapevole che si adatta perfettamente all’epoca dell’inflazione e del risparmio. Un trend che conquista TikTok e che invita a valorizzare la bellezza naturale senza spendere una fortuna: ecco perché le recession nails sono il nuovo must-have per tutti.

Minimaliste, sobrie, dai colori neutri e dal finish lucido, ma naturale: le recession nails sono la risposta glam (e consapevole) a un periodo connotato da inflazione, tagli alle spese superflue e necessario ritorno all'essenziale. Ecco perché stanno spopolando su TikTok. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Recession nails, quando la manicure abbraccia il low budget e diventa per tutti

