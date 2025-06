Reazione a catena tutti contro le Trerapiste | Abbastanza ridicolo

Reazione a Catena si trasforma in un vero e proprio azzardo, con le terapie che sembrano sfidare ogni logica! Le campionesse, con 106mila euro in palio, affrontano l’ultima sfida tra errori e vittoria, portando a casa un ottimo bottino. Ma cosa succede sui social? Su X, i telespettatori commentano con ironia e stupore, alimentando il dibattito su questa sfida senza freni. La domanda ora è: fino a dove arriveranno?

Non si fermano più, le Trerapiste, campionesse di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Arrivate all'Ultima catena con 106mila euro in ballo, le tre ragazze sbagliano, riducono il montepremi a 13.250 euro ma non mollano di un centimetro. Le ultime due parole-indizio sono "Servizio" e "Per", la risposta è " Mezzo ". Azzeccata, e bel gruzzoletto portato a casa. Nel frattempo, però, su X i telespettatori che ogni sera seguono le puntate in tempo reale e commentano (come accadeva fino a sabato sera con Affari tuoi, in access prime time sempre su Rai 1) si scatenano come da tradizione.