Reazione a Catena Trerapiste nella bufera | Dite tagliata!

Nella puntata di Reazione a Catena del 28 giugno, condotta da Pino Insegno su Rai Uno, le Fornacelle si sono confrontate con le campionesse Trerapiste in una sfida avvincente, ma alla fine hanno dovuto cedere il passo. Tra errori nelle catene musicali e tensione crescente, le concorrenti hanno dimostrato tutta la loro grinta. La sfida ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, rendendo questa puntata imperdibile per gli amanti del quiz.

Nella puntata di Reazione a Catena del 28 giugno, condotta da Pino Insegno su Rai Uno, le Fornacelle (Maria Cristina, Chiara e Marta) sfidano le campionesse Trerapiste (Francesca D, Francesca e Virginia), senza riuscire a strappare il titolo. Nelle catene musicali, le Fornacelle sbagliano i titoli di Tutta colpa mia di Elodie e Rosa Tormento di Malgioglio, favorendo le avversarie. Nella prima manche di Una tira l’altra, la zip da 15mila euro va alle Trerapiste, che però sbagliano, lasciando il premio alle Fornacelle. Nella seconda manche, la zip da 20mila euro passa alle campionesse per un errore delle sfidanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a Catena, "Trerapiste" nella bufera: "Dite tagliata!"

Reazione a Catena, i telespettatori sfottono le Trerapiste: "Vinto una pizza e una birra"

