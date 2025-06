Real Madrid-Juventus Tudor si gioca i quarti contro Mbappé | pronostico

Il Real Madrid e la Juventus si preparano a sfidarsi ai quarti di finale, un match imperdibile che promette emozioni forti. Dopo la dura sconfitta contro il City, i bianconeri affrontano un’altra sfida da urlo contro i giganti del calcio mondiale, con Kolo Muani-Yildiz pronti a scatenare la loro potenza offensiva. Chi avrà la meglio in questa battaglia epica? Scopriamo pronostici e analisi dettagliate per un duello tutto da vivere.

Turno difficilissimo per i bianconeri che sono stati travolti dal City e ora affrontano un altro colosso del calcio mondiale: Kolo Muani-Yildiz la coppia offensiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real Madrid-Juventus, Tudor si gioca i quarti contro MbappĂ©: pronostico

In questa notizia si parla di: realmadrid - juventus - tudor - gioca

? Intervenuto in conferenza stampa dopo #JuveManCity, Igor #Tudor ha spiegato i motivi dell’esclusione di #Weah e #Mbangula I due giocatori sono sempre più lontani dalla #Juventus: decisione giusta privarsene? Scrivetelo nei commenti ART Vai su Facebook

Translate post VIDEO - #Tudor pre #JuveManCity: "Tifosi #RealMadrid preferiscono noi al City? (sorride)... #Kostic mi piace per il mio calcio. #Guardiola per me è il migliore al mondo. Noi vogliamo vincere, non si può giocare per pareggiare. #David? Non è il Vai su X

Real Madrid-Juventus probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Mbappè, Huijsen, Gatti, Conceiçao e Vlahovic; Pronostico Real Madrid-Juventus quote ottavi Mondiale per club; Real Madrid-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Juve, trappola Real Madrid: le mosse di Tudor per provare l’impresa - Juve, agli ottavi di finale c’è la corazzata Real Madrid: le mosse di Tudor per provare l’impresa ed evitare un altro tonfo La Juve si gioca tutto contro il Real Madrid, e a complicare i piani biancon ... Si legge su calcionews24.com

Juventus, buone notizie per Tudor: Conceicao torna in gruppo, le ultime verso il Real Madrid - Buone notizie per Igor Tudor e per la Juventus in vista della super sfida con il Real Madrid, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: dall`allenamento. calciomercato.com scrive