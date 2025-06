Real Madrid Juventus | perché sarebbe grave perdere come successo contro il Manchester City? – VIDEO di Paolo Rossi

Il confronto tra Juventus e Real Madrid, in programma il 1° luglio 2025 negli ottavi di finale del Mondiale per Club, si prospetta come una sfida decisiva. Dopo l'amarezza della sconfitta contro il Manchester City, i bianconeri devono evitare di ripetere gli errori passati e dimostrare il loro vero valore. Paolo Rossi ci spiega perché perdere questa partita sarebbe un grave errore: la posta in gioco è troppo alta per permetterselo.

Real Madrid Juventus, i bianconeri non devono perdere come col City! Paolo Rossi ci dice perché nel VIDEO di cui sopra – Pensiero Bianconero. Nella giornata di domani, martedì, 1 luglio 2025 la Juventus giocherà contro il Real Madrid, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. In occasione di questo confronto tra i bianconeri e i galacticos, ci si chiede che “trama” può prendere la partita. A tal proposito si è espresso Paolo Rossi, il quale ammette anche una possibile sconfitta. Un’eventuale eliminazione, però, non deve assumere i contorni della débâcle patita contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juventus: perché sarebbe grave perdere come successo contro il Manchester City? – VIDEO di Paolo Rossi

