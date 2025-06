Real Madrid-Juventus il pronostico | Alonso favorito occhio al GOL

L’attesa cresce per la sfida tra Real Madrid e Juventus, due giganti del calcio europeo pronti a darsi battaglia nell’ottavo di finale del Mondiale per Club. Con i Blancos favoriti e Alonso pronto a sorprendere, occhi puntati anche sul gol, elemento che potrebbe decidere le sorti di questa partita avvincente. Chi uscirà vittorioso dall’Hard Rock Stadium? Scopriamo insieme le previsioni e gli aspetti più interessanti di questo incontro imperdibile.

Prosegue senza alcun tipo di sosta il Mondiale per Club, con il quadro degli ottavi di finale che sta per chiudersi in bellezza. Una delle ultime partite valide per questo turno metterà a confronto due big del calcio europeo. Stiamo parlando del match tra Real Madrid e Juventus, in programma domani lunedì 1 luglio alle 21:00 ora italiana all’Hard Rock Stadium. I Blancos hanno primeggiato nel girone H e desiderano arrivare fino in fondo nella competizione, dando prova di essere ancora la squadra da battere. I bianconeri sono chiamati a compiere una vera e propria impresa, contro un cliente che definire ostico è eufemistico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Real Madrid-Juventus, il pronostico: Alonso favorito, occhio al GOL

In Arabia Saudita già si preparano per la prima (eventuale) sfida di Simone Inzaghi da tecnico dell'Al Hilal: il Real Madrid di Xabi Alonso nell'esordio al Mondiale per Club.

