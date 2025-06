Real Madrid Juve Tudor pronto ad affidarsi ai suoi uomini di fiducia | cinque cambi rispetto al Manchester City le novità di formazione

Il testa a testa tra Juventus e Real Madrid si avvicina, e Tudor si prepara a schierare una formazione rinnovata, affidandosi ai suoi uomini di fiducia. Con cinque cambi rispetto alla sfida contro il Manchester City, il tecnico bianco nero punta a sorprendere e a conquistare la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. Domani alle 21, Miami sarà il palcoscenico di questa sfida decisiva, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

