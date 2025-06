Real Madrid Juve streaming LIVE e diretta TV | dove vedere il match degli ottavi di finale del Mondiale per Club

Se siete appassionati di calcio e non volete perdervi il grande scontro tra Juventus e Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club, siete nel posto giusto. Con tante opzioni di streaming live e diretta TV, vi guideremo passo passo per assistere a questa sfida epica tra due giganti del calcio mondiale. Prepariamoci a vivere un match che potrebbe entrare nella storia, perché ogni istante conta!

Real Madrid Juve, ecco dove vedere la partita: streaming live e diretta TV del match dei bianconeri valido per gli ottavi del Mondiale per Club. La Juventus di Igor Tudor sfida il Real Madrid con vista quarti di finale. Si entra nella fase ad eliminazione diretta del nuovo Mondiale per Club ed i bianconeri affronteranno la corazzata di Xabi Alonso. Si gioca martedì alle ore 21:00 italiane. La partita sarà visibile in diretta TV su DAZN, in chiaro su Canale 5 e in streaming su DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match degli ottavi di finale del Mondiale per Club

Real Madrid-Juventus dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming e formazioni; Dove vedere Real Madrid Juventus tv streaming: guarda la partita in diretta; Come vedere Real Madrid-Juventus in streaming dall'estero.

