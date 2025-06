Real Madrid Juve | Per me vinceranno i bianconeri! La sentenza dell’ex attaccante esalta tutto il popolo bianconero alla vigilia degli ottavi del Mondiale per Club!

Il confronto tra Real Madrid e Juventus si fa sempre più acceso, e l’entusiasmo dei tifosi bianconeri cresce a pochi giorni dal grande match. German Denis, ex attaccante di valore, si pronuncia con entusiasmo, esaltando le possibilità della Juventus di conquistare la vittoria. La vigilia degli ottavi del Mondiale per Club si anima di speranze e sfide, e il popolo juventino si prepara a vivere questa notte che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia.

Real Madrid Juventus, l’ex attaccante è fiducioso: «Per me vinceranno i bianconeri!». La “sentenza” dell’ex attaccante alla vigilia della sfida. German Denis è intervenuto negli studi Rai nel corso dell’edizione estiva de “ La Domenica Sportiva ” per dire la sua su Juve Real Madrid, ottavi di finale del Mondiale per Club in programma domani, martedì, 1 luglio 2025 alle ore 21:00. Ecco il commento dell’ex attaccante del Napoli. REAL MADRID JUVENTUS – «Questo Mondiale per Club ha i suoi pro e i suoi contro. Nel caso della Juventus, questo Mondiale serve perché Tudor ha bisogno di trovare la giusta metodologia, la squadra titolare per il prossimo anno e per me è l’unica squadra alla quale può servire questo Mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com