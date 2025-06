Real Madrid Juve domani si fa sul serio! Negli USA ci si contende l’approdo tra le prime otto del mondo in un’autentica bella che mette fine alla trilogia americana Come sono andati i confronti precedenti

Domani, il grande scontro tra Real Madrid e Juventus negli Stati Uniti segnerà un capitolo decisivo nella loro rivalità internazionale. Questa "bella" metterà fine alla trilogia americana, offrendo un’anteprima delle sfide che attendono le due leggende del calcio nel nuovo mondiale per club FIFA. Con un passato ricco di confronti avvincenti, il duello promette di scrivere un’altra pagina memorabile nella storia dello sport. Ma come sono andati i precedenti tra queste due grandi squadre?

di Paolo Rossi Real Madrid Juve, domani la “bella” che metterà fine alla “trilogia americana”! Come sono andati i precedenti tra le due squadre. Mentre cresce l’attesa per le future sfide nel nuovo e ampliato Mondiale per Club FIFA, dove domani Real Madrid e Juventus incroceranno nuovamente i loro destini, è impossibile non notare come il suolo statunitense sia diventato, negli ultimi anni, il palcoscenico prediletto per la loro storica rivalità. Le loro recenti tournée estive hanno dato vita a una vera e propria “ trilogia americana “, tre partite amichevoli che hanno offerto spettacolo, indicazioni tattiche e tenuto viva una competizione che va ben oltre le gare ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, domani si fa sul serio! Negli USA ci si contende l’approdo tra le prime otto del mondo in un’autentica “bella” che mette fine alla “trilogia americana”. Come sono andati i confronti precedenti

Juve, autogol e orrori: per il City manita e primato. E ora c'è il pericolo Real La squadra di Guardiola domina il gioco e supera quella di Tudor per 5-2. Sulla strada dei bianconeri negli ottavi con ogni probabilità ci saranno i Blancos.

