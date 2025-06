Real Madrid Juve chi potrebbe giocare al posto di Gatti in difesa? Due opzioni per il big match degli ottavi di finale | tutti i dettagli

La Juventus si trova di fronte a un bivio in difesa: con Gatti in forse per la sfida contro il Real Madrid, Tudor dovrà scegliere tra due opzioni cruciali per blindare la retroguardia. La partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club si prospetta come una battaglia strategica, e la preparazione di Tudor potrebbe fare la differenza. Ecco tutti i dettagli sulle alternative possibili e le implicazioni tattiche.

Real Madrid Juve, chi potrebbe giocare al posto di Gatti in difesa? Tutti i dettagli sulle scelte di Tudor. In casa Juventus è allarme in difesa in vista della super sfida contro il Real Madrid, ottavo di finale del Mondiale per Club. L'eventuale forfait di Federico Gatti, alle prese con la febbre, rischia di lasciare Igor Tudor con pochissime alternative per comporre il terzetto arretrato. L'unico difensore a disposizione, in caso di assenza dell'ex Frosinone, sarebbe Daniele Rugani, rientrato in estate dal prestito all'Ajax. Il centrale classe 1994, che fin qui non ha ancora messo piede in campo nelle prime tre partite del torneo, si troverebbe a dover affrontare una delle gare più difficili del suo ritorno in bianconero: quella contro i campioni d'Europa del Real Madrid.

