Real Madrid Juve bianconeri in partenza verso Miami! Le FOTO alla vigilia degli ottavi di finale del Mondiale per Club

La tensione è alle stelle mentre Juventus e Real Madrid si preparano a volare verso Miami, teatro degli ottavi di finale del Mondiale per Club. I bianconeri, determinati a lasciare il segno, sono pronti a sfidare i campioni spagnoli in una sfida che promette emozioni e spettacolo. Tra foto di partenza e conferenze stampa, l’attesa cresce: il grande calcio internazionale sta per accendere la scena. La partita si avvicina, e tutto è pronto per scrivere un nuovo capitolo di questa appassionante sfida.

Real Madrid Juve, bianconeri in partenza verso Miami: tutti i dettagli alla vigilia degli ottavi di finale. La Juve si prepara al prossimo match del Mondiale per Club contro il Real Madrid. I bianconeri, come pubblicato dal profilo su X, sono in partenza verso Miami dove si giocherà l’ottavo di finale. È infatti giornata di vigilia per la squadra di Tudor che terrà la conferenza stampa nella tarda serata italiana. In partenza per Miami? @FIFACWC June 14 – July 13 Every Game Free https:t.co9MbQ9ZXSop #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.comB9zLTiwnQa — JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2025 Ecco le foto con i bianconeri che hanno salutati alcuni supporters prima della partenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, bianconeri in partenza verso Miami! Le FOTO alla vigilia degli ottavi di finale del Mondiale per Club

