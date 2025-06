Real-Juve tegola Tudor | un big a rischio

Real Juventus, la tensione cresce: in vista dell’atteso ottavo di finale contro il Real Madrid, domani sera alle 21.00, la Juventus si prepara a dare il massimo. Tuttavia, una brutta tegola arriva dagli Stati Uniti: un pilastro della squadra di Tudor potrebbe essere a rischio per la super sfida. La condizione del giocatore sarà decisiva per le sorti della partita e per il prosieguo del cammino in questa competizione.

Arriva una brutta notizia dagli USA in vista dell‘ottavo di finale contro il Real Madrid Domani sera alle ore 21.00 la Juventus scenderà in campo contro il Real Madrid nell‘ottavo di finale del Fifa Club World Cup. Un match che richiede un livello di attenzione e intensità altissimo che la squadra di Tudor proverà a mettere per continuare questo viaggio. Dagli Stati Uniti arriva però una notizia allarmante, un big è a rischio per la super sfida. Emergenza Juve: la difesa rischia di perdere un pilastro. Nella giornata di oggi, Federico Gatti, ha dovuto fare i conti con la febbre. Non si è allenato con il gruppo, il classe 1998, che allarma l‘allenatore croato che ora dovrà fare i conti con la possibilità di non averlo a disposizione nella partita di domani sera. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Real-Juve, tegola Tudor: un big a rischio

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Tudor, dopo il 5-2 incassato dalla Juventus, si inchina al Manchester City: "Stiamo parlando della miglior squadra al mondo degli ultimi 10 anni insieme al Real Madrid e con l'allenatore migliore al mondo. Spendono tanto e quando vogliono" Che ne pensat Vai su Facebook

