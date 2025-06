Re Carlo vuole Harry Meghan e i figli al suo funerale

Re Carlo desidera che Harry, Meghan e i loro figli siano presenti al suo funerale, sottolineando l'importanza dell'unità familiare nei momenti più difficili. Secondo il Telegraph, il monarca si sarebbe detto irremovibile nel voler vedere il principe Harry accanto a William, camminando fianco a fianco nella processione. Un gesto che potrebbe segnare un passo deciso verso la riconciliazione tra i membri della royal family, aprendo nuovi orizzonti di dialogo e pace.

Re Carlo avrebbe incluso il principe Harry, la duchessa di Sussex, Meghan Markle, e i loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet al centro della sua cerimonia funebre. Lo riporta il Telegraph. Il monarca si sarebbe detto irremovibile sul fatto che, quando arriverà il momento, Harry dovrà prendere il posto che gli spetta camminando fianco a fianco del fratello William in prima fila nella processione che si svolgerà per le strade del centro di Londra. Secondo il giornale inoltre il Duca e la Duchessa del Sussex saranno invitati a partecipare alla veglia funebre presso Westminster Hall e a svolgere un ruolo di spicco accanto ai membri più anziani della famiglia reale durante il servizio funebre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Re Carlo vuole Harry, Meghan e i figli al suo funerale

In questa notizia si parla di: harry - carlo - meghan - figli

Re Carlo ancora in imbarazzo per Harry e Meghan, ma lei pensa solo ai figli - Nelle ultime settimane, le tensioni tra Re Carlo d'Inghilterra e il Duca di Sussex, Harry, hanno raggiunto nuovi picchi.

Il progetto di riconciliazione di Re Carlo: Harry, Meghan e i figli Vai su Facebook

#kingcharles #princeharry #royalfamily the plans for 80th birthday of the king in 2028 (and #londonbridge) - my new long #royal read this Saturday @Corriere Vai su X

Re Carlo vuole Harry, Meghan e i figli al suo funerale - LaPresse; “Re Carlo ha già prearato il piano per i suoi funerali: vuole che ci siano anche Harry e Meghan con i…; Re Carlo vuole Harry, Meghan e i figli alla festa per gli 80 anni nel 2028 (e al funerale reale).

Re Carlo vuole Harry, Meghan e i figli alla festa per gli 80 anni nel 2028 (e al funerale reale) - I piani del sovrano per i grandi festeggiamenti del compleanno tondo fra tre anni. Lo riporta msn.com

Harry e Meghan tornano a corte (con i figli): «Re Carlo li vuole per il suo compleanno e il funerale» - C’è chi si sofferma sul Trooping the Colour appena concluso, con i riflettori puntati sul balcone di Buckingham Palace e la famiglia ... Come scrive msn.com