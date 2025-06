Re Carlo per il suo funerale vorrebbe i figli Harry e William insieme nonostante le tensioni

In un gesto che va oltre le tensioni storiche, Re Carlo ha espresso il desiderio di vedere William e Harry uniti nel giorno più importante: il suo funerale. Un atto di pace e speranza per il futuro della famiglia reale, che potrebbe segnare una svolta nei complessi rapporti tra i due fratelli. La volontà del sovrano dimostra come, anche nelle sfide più difficili, l’amore familiare possa prevalere. Continua a leggere.

Stando a quanto riporta il Telegraph, Re Carlo starebbe pianificando nei minimi dettagli il suo funerale. Tra le volontà espresse, quella di riunire i figli William e Harry: il sovrano vuole che il suo primogenito e il Duca di Sussex siano uno al fianco dell'altro e abbiano un ruolo fondamentale durante la celebrazione, nonostante i rapporti tesi del passato con tutta la famiglia reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

