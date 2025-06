Re Carlo le volontà per il funerale | Harry dovrà essere accanto a William

Il funerale di Re Carlo sarà un momento cruciale per la famiglia reale britannica, un'opportunità per riunire i figli William e Harry, spesso distanti a causa delle scelte di vita di quest'ultimo. In un contesto così delicato, Harry dovrebbe essere accanto a William, per onorare la memoria del padre e ristabilire un legame che il tempo e le scelte hanno messo a dura prova. È nei momenti di difficoltà che si rinsaldano i legami più autentici, e questo funerale potrebbe essere il primo passo verso una nuova unità familiare.

Sarà il funerale di re Carlo a riunire la famiglia reale inglese, ma soprattutto a riavvicinare i figli, i principi William e Harry. Ormai da anni - da quando il secondogenito ha deciso di rinunciare al ruolo di reale senior, trasferendosi a Los Angeles con la moglie, l'ex attrice Meghan Markle -. 🔗 Leggi su Today.it

