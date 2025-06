Re Carlo le ultime volontà | Harry accanto a William nel giorno del mio funerale

Il gesto di re Carlo, che ha disposto che Harry sia accanto a William nel giorno del suo funerale, rappresenta un segnale potente di unità e rispetto tra i fratelli. Un atto che va oltre le parole, simbolo di speranza per un futuro di riconciliazione. In un'epoca in cui le dinamiche familiari dei sovrani catturano l’attenzione mondiale, questa decisione potrebbe segnare un nuovo capitolo di coesione all’interno della Casa Reale.

Re Carlo è stato chiaro: nel giorno del suo funerale, suo figlio minore, il principe Harry, “prenda il posto che gli spetta al centro della famiglia, accanto a William”. È questa una delle disposizioni più significative che emergono dalle ultime volontà del sovrano britannico, che punta così a un simbolico riavvicinamento tra i due fratelli, e a ristabilire, almeno per un giorno, quell’armonia familiare da tempo perduta all’interno della Casa Reale. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il protocollo funebre di Re Carlo è già stato scritto nei minimi dettagli: nulla sarà lasciato al caso in una giornata tanto solenne per l’intera nazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Re Carlo, le ultime volontà: «Harry accanto a William nel giorno del mio funerale»

