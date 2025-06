Re Carlo ha già prearato il piano per i suoi funerali | vuole che ci siano anche Harry e Meghan con i figli Avrà il posto che gli spetta di diritto

Se c’è una cosa che si può dire di Re Carlo III è la sua fermezza nel voler rispettare le proprie volontà, anche nei momenti più delicati. La preparazione del suo funerale riflette questa determinazione, con un’attenzione particolare ai dettagli e alle persone care. Ora, il sovrano desidera che Harry, Meghan e i loro figli siano presenti, garantendo loro il posto che spetta di diritto. Un gesto che testimonia il suo cuore e il rispetto per la famiglia.

Re Carlo III è un uomo dalle idee chiare e non ne ha mai fatto mistero. La sua tenacia nella determinazione a voler trascorrere la sua vita insieme alla donna che ha sempre amato costrinse persino sua madre, Elisabetta II, a cedere e concedere loro il matrimonio dopo la tragica scomparsa di Lady D, conferendo a Camilla il titolo di regina (senza “ consorte ”). Oggi, chi lo conosce, afferma con ogni certezza che la malattia, che lo ha colpito un anno fa, avrebbe agito significativamente sulla sua emotività, tanto che spesso, gli insider di palazzo si lasciano sfuggire che il suo cuore si sarebbe intenerito dopo la tragica diagnosi di tumore recapitata al suo indirizzo insieme a quella della amata nuora, Kate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Re Carlo ha già prearato il piano per i suoi funerali: vuole che ci siano anche Harry e Meghan con i figli. Avrà il posto che gli spetta di diritto”

