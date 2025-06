Ravenna arrestato autista ruspa che ha travolto e ucciso un donna a Cervia

Una tragedia scuote la tranquilla spiaggia di Cervia: un autista ruspa, Lerry Gnoli, è stato arrestato dopo aver travolto e ucciso una donna il 24 maggio scorso. Le forze dell'ordine hanno agito prontamente, mettendo fine a questa dolorosa vicenda. La vicenda solleva ancora una volta il difficile tema della sicurezza sulle spiagge e delle responsabilità. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

I carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, con la Guardia Costiera, hanno arrestato il 54enne alla guida della ruspa che il 24 maggio scorso travolse e uccise una bagnante sulla spiaggia di Cervia, in provincia di Ravenna. L’arresto è stato eseguito sabato, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ravenna. All’indagato, Lerry Gnoli, sono contestati i reati di omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo alle 10.30 di sabato 24 maggio 2025, sotto l’azione di sostanze stupefacenti, dovendo eseguire il lavoro di abbattimento delle dune nel tratto di arenile antistante le colonie di Pinarella di Cervia, si era messo alla guida di una ruspa cingolata, senza targa, priva di segnalatori lampeggianti e acustici, di sua proprietà e, procedendo in retromarcia a velocità sostenuta, era giunto all’altezza di uno stabilimento balneare, fuori dal tratto arenile sul quale doveva contrattualmente operare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ravenna, arrestato autista ruspa che ha travolto e ucciso un donna a Cervia

In questa notizia si parla di: ravenna - arrestato - ruspa - autista

44enne soccorso a Ravenna picchia i sanitari, volano botte sull'ambulanza: arrestato - Un uomo di 44 anni, di origini magrebine, è stato arrestato a Ravenna dopo aver aggredito il personale sanitario durante un intervento in ambulanza.

Ravenna, arrestato autista ruspa che ha travolto e ucciso un donna a Cervia - LaPresse; Uccisa dalla ruspa in spiaggia: autista arrestato per omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro; Turista uccisa in spiaggia da una ruspa, arrestato l'autista.

Lerry Gnoli, arrestato l'autista che travolse la bagnante Elisa Spadavecchia con la ruspa sulla spiaggia di Cervia - Lerry Gnoli, il 54enne indagato per omicidio colposo perché aveva ucciso una bagnante sul litorale ravennate, è stato arrestato. Lo riporta msn.com

Arrestato Lerry Gnoli: l’autista che travolse e uccise una bagnante con la ruspa a Cervia - C'era inoltre un precedente nel passato di Gnoli: nel marzo del 2022 era infatti stato condannato in via definitiva a due anni e mezzo per omicidio stradale. Riporta tg.la7.it