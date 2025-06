Ravello | Al Caruso a Belmond Hotel Amalfi Coast una serata dedicata all’osservazione delle stelle

Ravello, nel suggestivo contesto del Belmond Hotel Caruso sulla Costiera Amalfitana, si trasforma in un teatro celestiale per una serata dedicata all’osservazione delle stelle. Emilia Filocamo ci invita a riflettere sul delicato scambio tra il cielo e l’anima umana, un momento magico in cui le stelle diventano testimoni silenziosi dei nostri desideri più profondi. Una notte che rimarrà impressa nei ricordi di chi cerca meraviglia tra le costellazioni.

di Emilia Filocamo Si dice che le stelle stanno a guardare, o forse è un guardarsi reciproco, uno scambio fatto di intensità con cui affidiamo ai corpi celesti la meraviglia, le intenzioni, il ricordo di qualcosa che manca irrimediabilmente, un desiderio, le congetture di altre vite, di altri simili che, scivolando da un pianeta all’altro, osservano il nostro con curiosità e desiderio di emulazione, più che di conquista. Non c’è probabilmente qualcosa che affascina di più dell’Universo: in fondo, ciò che è insondabile, che resta in ombra e non si svela mai completamente, nonostante le ricerche e la scoperta, conquista e attrae senza sosta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

