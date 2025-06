Rave abusivo di due giorni in Ticino | bloccata la strada e 250 persone identificate

Un rave abusivo di due giorni ha sconvolto la Valle Leventina, bloccando le strade e coinvolgendo oltre 250 persone identificate dalle autorità. L’evento non autorizzato, tra sabato 28 e domenica 29 giugno nella frazione di Anzonico, ha richiesto un intervento rapido delle forze dell’ordine per ripristinare l’ordine e garantire la sicurezza della zona. La vicenda solleva ancora una volta il tema della presenza di feste illegali in aree naturali protette.

Un rave non autorizzato è andato in scena tra sabato 28 e domenica 29 giugno in Valle Leventina nella zona del Pizzo Erra, nella frazione di Anzonico (comune di Faido, Canton Ticino). La festa, scoperta a evento già iniziato con oltre un centinaio di partecipanti, è stata segnalata alla polizia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

