Rapporto Unioncamere | Più che triplicate in dieci anni le imprese di e-commerce Boom in Campania

Il rapporto Unioncamere 2024 rivela un vero e proprio boom dell’e-commerce in Italia, con la Campania che si distingue per una crescita impressionante. In soli dieci anni, le imprese attive nel settore sono triplicate, confermando il ruolo sempre più strategico del digitale nel panorama economico nazionale. Questa espansione riflette non solo un cambiamento nei modelli di consumo, ma anche nuove opportunità per imprenditori e innovatori. Alla fine di questo percorso, il futuro del commercio online appare più promettente che mai.

Da un’analisi Infocamere-Unioncamere su dati Movimprese, alla fine del 2024 le aziende di e-commerce iscritte al Registro delle imprese delle Camere di commercio erano 43.379, con un incremento di 30.058 unita’ rispetto al 2014: una variazione pari al +225,6 per cento in dieci anni. Tra le regioni con il maggior numero di imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, alla fine del 2024 figurano la Lombardia con 8.545 imprese (il 19,7 per cento del totale), la Campania con 6.484 (14,9 per cento) e il Lazio con 5.088 (11,7 per cento). Alle stesse regioni va il podio della crescita in valore assoluto nel decennio considerato: +6. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: imprese - unioncamere - dieci - anni

Imprese, Tripoli (Unioncamere): “Italia rimane Paese di imprenditori” - L'Italia si conferma come un terreno fertile per l'imprenditorialità, secondo il Rapporto Gem 2024-2025.

Nel 2024 le #impresecoesive rappresentano il 44% delle pmi manifatturiere, in crescita di 12 p.p. rispetto al 32% del 2018. Sette imprese coesive su dieci hanno investito in #sostenibilitàambientale negli ultimi tre anni e più di otto su dieci lo hanno fatto in #tec Vai su Facebook

Rapporto Unioncamere: Più che triplicate in dieci anni le imprese di e-commerce. Boom in Campania; In dieci anni scomparse 153mila imprese guidate da under35; In Italia calano le imprese guidate da under 35: in dieci anni 153mila attività in meno.

Balzo dell'e-commerce: in dieci anni + 225%. Ai primi posti il Lazio con l'11,7% - La rivoluzione portata dal commercio elettronico nelle abitudini degli italiani non ha solo cambiato la nostra società ma ha prodotto trasformazioni visibili nel tessuto produttivo dei territori. Da msn.com

Unioncamere-InfoCamere: imprese a guida straniera sono 670 mila, +140mila in dieci anni - Adnkronos - In un'Italia che negli ultimi dieci anni ha visto contrarsi il proprio tessuto imprenditoriale, le imprese a guida straniera vanno contro corrente e rafforzano le proprie radici. adnkronos.com scrive