Rapina in profumeria in Corso Magenta a Brescia commessa minacciata con coltello | in manette un 51enne

Un episodio di tensione scuote Brescia: in corso Magenta, una rapina in profumeria si è conclusa con l’arresto di un uomo di 51 anni, colto sul fatto mentre minacciava con un coltello per impossessarsi di profumi di valore. Grazie a un intervento rapido e deciso della Polizia, la minaccia è stata neutralizzata, garantendo la sicurezza dei cittadini e dimostrando ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel prevenire e contrastare la criminalità.

