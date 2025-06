Rapina in farmacia a Catania | arrestato un 44enne già noto alle forze dell’ordine

Una scena da brividi a Catania, dove un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di rapinare una farmacia minacciando la farmacista con una bottiglia rotta. Un episodio che avrebbe potuto terminare in tragedia, ma grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine si è evitato il peggio. Scopri come si è conclusa questa vicenda e quali sono le misure adottate per garantire la sicurezza nei nostri quartieri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Minaccia con una bottiglia rotta per rapinare 20 euro. Si è presentato come un normale cliente, ma pochi istanti dopo ha scavalcato il bancone minacciando la farmacista con una bottiglia di vetro rotta per ottenere l’incasso. L’episodio è avvenuto in una farmacia di via Plebiscito, a Catania, davanti agli occhi increduli di una cliente in attesa del proprio turno. Al rifiuto iniziale della dottoressa, l’uomo ha puntato nuovamente il vetro tagliente contro di lei, costringendola ad aprire il registratore di cassa. Il rapinatore si è quindi impossessato delle sole banconote presenti: appena 20 euro, per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rapina in farmacia a Catania: arrestato un 44enne già noto alle forze dell’ordine

In questa notizia si parla di: rapina - farmacia - catania - arrestato

