Rapina a un portavalori malviventi fermati dopo aver speronato un' auto della Polizia | arrestati

Un audace tentativo di rapina si è trasformato in un inseguimento mozzafiato questa mattina alle 10:00, quando quattro malviventi hanno speronato un’auto della Polizia tentando di bloccare un furgone portavalori. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di fermare i criminali, che ora affrontano la giustizia. Un episodio che dimostra come la pronta reazione delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutti noi.

La Polizia di Stato, con un tempestivo intervento, ha tratto in arresto i rapinatori di un furgone portavalori. I fatti risalgono alle ore 10.00 odierne, quando un gruppo di malviventi, composto da 4 persone, ha bloccato una delle guardie giurate, che, posteggiato il furgone portavalori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

