Raizes vince il ‘Premio per l’identità mediterranea’

Raizes Teatro conquista il prestigioso premio per l’“Identità Mediterranea”, riconoscimento internazionale che premia l’impegno nell’uso dell’arte e del teatro come strumenti di pace e inclusione. Fondata da Alessandro Ienzi, regista e drammaturgo palermitano, questa organizzazione dimostra come cultura e creatività possano unire popoli e tradizioni. Un traguardo che sottolinea il valore della nostra identità mediterranea e il potere trasformativo dell’arte nel mondo.

(Adnkronos) – Un riconoscimento internazionale come migliore organizzazione euromediterranea "per la promozione della pace e dell’inclusione con l’uso dell’arte e del teatro". È quello che Raizes Teatro, organizzazione fondata da Alessandro Ienzi, avvocato, regista e drammaturgo palermitano, ha ricevuto a Cordoba, alla presenza del presidente dalla Giunta Andalusa, Juan Manuel Moreno, del sindaco di Cordoba, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

