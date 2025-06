Raimondo 34 anni nella fabbrica che tra poco non esisterà più dove era operaio anche il papà

Raimondo, 34 anni, ha trascorso la sua vita tra le macchine di una fabbrica simbolo della Brianza, dove anche suo papà ha lavorato. Questa realtà, pilastro dell’economia locale, sta purtroppo scomparendo. Raimondo ricorda con orgoglio i tempi d’oro, quando il know-how degli operai faceva della fabbrica un punto di eccellenza internazionale. Un patrimonio che rischia di svanire, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Raimondo è cresciuto a pane e Candy. Il papà ha lavorato una vita in quella fabbrica che ha dato da mangiare a migliaia di lavoratori brianzoli. Una fabbrica che, come lo stesso Raimondo Riggio ha raccontato a Dossier “ha reso grande la Brianza nel mondo, con il grande know-how dei suoi operai”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

