Il Festival di Sanremo, simbolo della musica italiana da decenni, potrebbe cambiare location nel 2027 a causa di tensioni tra la Rai e il Comune. Tra richieste economiche esorbitanti e strutture obsolete, si pensa a una nuova sede che possa valorizzare il cuore della canzone italiana, indipendentemente dalla città. Un segnale forte che il prestigio del festival non è legato a un luogo, ma alla sua anima. Ma quali saranno le conseguenze di questa svolta?

Il Festival della Canzone Italiana potrebbe lasciare Sanremo dal 2027. La Rai sarebbe “piena” del Comune di Sanremo tra capricci, richieste economiche assurde e strutture da tempo inadeguate. E allora si pensa a cambiare location, lanciando un chiaro segnale al Comune ligure: il format è legato alla canzone italiana, non ad una specifica location. Quello è solo un dettaglio, dicono in Rai. Non solo la Tv di Stato perché i discografici ribollono e insieme avrebbero già vagliato alcune città candidate per Sanremo 2027. Una nuova location fissa o un Festival della musica itinerante per l’Italia. Secondo Il Messaggero le città candidate per ospitare Sanremo dal 2027 sarebbero la più volte citata Torino, con un diretto interesse di Comune e Regione, ma l’opzione più forte pare una città costiera. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI “PIENA” DEL COMUNE DI SANREMO: IL FESTIVAL CAMBIA LOCATION NEL 2027? LE CANDIDATE

