Ragazzo di 16 anni accoltellato all' addome da un coetaneo | è grave L' aggressore in fuga dopo la lite

Un drammatico episodio scuote Roma: un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all’addome durante una lite in via Gregorio VII, lasciando la città sotto shock. La vittima, ora in condizioni gravissime, lotta tra la vita e la morte, mentre l’aggressore si è dato alla fuga. Un grave richiamo alla sicurezza e alla prevenzione della violenza tra i giovani, un tema che necessita di attenzione immediata e condivisa.

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all?addome durante una lite avvenuta oggi pomeriggio in via Gregorio VII a Roma. Il giovane, secondo quanto apprende LaPresse, sarebbe rimasto.

