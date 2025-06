Ragazze all’ingrosso in scena alla GAM per Biondo d’estate | Euridice Axen è la protagonista

Immergetevi nell’affascinante mondo di "Ragazze all’ingrosso", lo spettacolo che porterà sul palco della GAM Euridice Axen, protagonista indiscussa e volto simbolo dell’estate teatrale. Con la regia di Nadia Baldi e un allestimento coinvolgente firmato Teatro Segreto, questa produzione promette emozioni intense e riflessioni profonde. Non perdete l’appuntamento: mercoledì 2 luglio alle ore 21, un evento da non lasciarsi sfuggire!

Euridice Axen è la protagonista di "Ragazze all'ingrosso" di Rossella Pugliese, nell'allestimento prodotto da Teatro Segreto con la regia di Nadia Baldi, che debutta mercoledì 2 luglio, alle ore 21, nel Chiostro della Gam - Galleria d'Arte Moderna "Empedocle Restivo" per la stagione estiva del.

'Ragazze all'ingrosso', un reality per denunciare; Euridice Axen: “Noi donne subiamo troppe molestie. Altro che parità”; RAGAZZE ALL’INGROSSO.

'Ragazze all'ingrosso', un reality per denunciare - Storie di donne dello spettacolo, tra sogni, ambizioni, sopraffazione nel lavoro in scena al Campania Teatro Festival con Euridice Axen

"Ragazze all'ingrosso" al Mercadante, uno spettacolo sulla misoginia nel mondo del teatro - Le disparità, le richieste ai provini, i colloqui organizzati a casa: i dati e le testimonianze raccolte dall'associazione Amleta ispirano l'opera su testo di Rossella Pugliese, regia di Nadia Baldi