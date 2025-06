Raffaele chiede via libera al Cerignola | è il favorito per la panchina granata

Raffaele chiede via libera al Cerignola: il favorito per la panchina granata. Giuseppe Raffaele, 50 anni, siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto, è il primo nome sulla lista del ds della Salernitana, Daniele Faggiano. Nonostante sia legato al Cerignola da un altro anno di contratto, oggi in Puglia si svolge un incontro decisivo che potrebbe cambiare le sorti di questa trattativa, aprendo così un nuovo capitolo nella sua carriera.

Giuseppe Raffaele, 50 anni, siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto, è il primo nome sulla lista del ds della Salernitana (presentazione ad horas), Daniele Faggiano. L'allenatore è legato al Cerignola da un altro anno di contratto, ma oggi in Puglia si consuma l'incontro che potrebbe portare al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: raffaele - cerignola - chiede - libera

Il Cerignola vuole Tribuzzi per rinforzare la rosa di Raffaele - MSN - Il club ofantino dopo il secondo posto della passata stagione va a caccia di rinforzi importanti per confermarsi nei piani alti di classifica. msn.com scrive

Cerignola, Raffaele: "Dobbiamo continuare a crederci, non è una caduta che può metterci in difficoltà" - MSN - Cerignola, Raffaele: "Dobbiamo continuare a crederci, non è una caduta che può metterci in difficoltà" 2mese/i. Lo riporta msn.com