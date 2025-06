Rafa Marin-Villarreal tutto fatto | formula e data delle visite mediche

Rafa Marin Villarreal si prepara a lasciare il Napoli, con tutte le procedure già completate: formula, data delle visite mediche e cifre dell’accordo. Un addio che segna un nuovo capitolo per il difensore spagnolo, ormai ai margini del progetto azzurro. Mentre il club lavora alle uscite, tra cui Marin, il mercato estivo entra nel vivo con molte altre trattative in corso: l’estate napoletana si fa sempre più intensa e ricca di novità.

