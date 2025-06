Raducanu si lascia andare | la verità sul flirt con Alcaraz

Emma Raducanu rompe il silenzio e rivela la verità sul suo flirt con Carlos Alcaraz. La tennista britannica, ormai da anni volto di Evian, decide di mettere fine ai rumors che l’hanno coinvolta con lo spagnolo, svelando dettagli inaspettati sulla loro relazione. Tra equivoci, paparazzi e le luci dei riflettori, cosa ci aspetta ora? Continuate a leggere per scoprire tutto...

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, qui gatta continua a covarci: la tennista britannica ha finalmente vuotato il sacco sul rapporto con lo spagnolo. In altre circostanze, sarebbe stata una pubblicità fine a se stessa. Il fatto, invece, che Carlos Alcaraz sia stato assoldato come testimonial da Evian, che ha messo sotto contratto Emma Raducanu già da svariati anni, non ha fatto altro che alimentare le speculazioni a proposito della storia – ancora solo presunta – più chiacchierata del momento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Molti tifosi sognavano da tempo questa unione, ma non ci sono mai state avvisaglie di un possibile avvicinamento tra i due tennisti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Raducanu si lascia andare: la verità sul flirt con Alcaraz

In questa notizia si parla di: raducanu - alcaraz - lascia - andare

Raducanu si fidanza con Alcaraz? Lei ride: “Ci conosciamo da molto tempo” - Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, protagonisti di un’interpretazione da sogno tra tennis e gossip, sembrano sul punto di scrivere una nuova pagina della loro storia anche fuori dal campo.

UN DUO FAVOLOSO Lasciare il visualizzato a Carlo Alcaraz? Un privilegio per pochi Scriveteci qui sotto una coppia migliore di questa, aspettiamo #Tennis #Alcaraz #Raducanu #USOpen #WeAreTennis Vai su Facebook

Le nuove dichiarazioni di Emma Raducanu sul rapporto con Carlos Alcaraz. La domanda non si è fatta attendere all'inglese in conferenza stampa a Wimbledon https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100662/le-nuove-dichiarazioni-di-emm Vai su X

Alcaraz-Fognini apre Wimbledon: Sinner fa la spia, Raducanu chiarisce il flirt e Carlos affitta una villetta; Raducanu incalzata sul suo rapporto con Alcaraz: la sua risposta non lascia dubbi; Emma Raducanu gela Alcaraz: Io e Carlos siamo solo buoni amici. La storia d'amore non c'è.

Raducanu incalzata sul suo rapporto con Alcaraz: la sua risposta non lascia dubbi - In conferenza stampa prima dell’inizio di Wimbledon, la giovane stella britannica ha risposto ad una domanda su Carlitos Da quando sono state rese note le coppie che disputeranno il torneo di doppio m ... Da tennisitaliano.it

Alcaraz e Raducanu, la coppia che infiamma il web: giocheranno insieme a New York, Emma al Queen's per Carlos. Sinner «risponde» con Sabalenka - La britannica è andata a Londra a vedere lo spagnolo: «Non me ne ero accorto», la risposta del numero 2 del mondo. Scrive msn.com