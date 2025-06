raddoppio di granaiolo stop ai treni per due mesi ecco i servizi sostitutivi

L'estate si preannuncia calda e turbolenta per pendolari e turisti della Valdelsa: con la sospensione dei treni per due mesi, sarà necessario affidarsi ai servizi sostitutivi. Dopo il primo capitolo di disagi estivi, la seconda fase del cantiere sulla linea Empoli-Siena promette altre sfide e rinunce. Ma quali soluzioni emerge per alleviare i disagi e garantire continuità di viaggio? Scopriamolo insieme.

Estate di sospiri e di pazienza. La seconda da bollino rosso per pendolari e turisti che per spostarsi in Valdelsa su rotaia saranno costretti a fare affidamento sulle corse alternative. Dopo i 27 giorni di passione con la sospensione della circolazione nell’agosto del 2024, eccoci alla fase due del cantiere sulla linea ferroviaria Empoli-Siena. Nuovi disagi in vista per gli utenti; l’opera (già al centro di polemiche per il cosiddetto raddoppio della discordia, un tracciato di 10 chilometri) costerà 267 milioni di euro ma non vedrà la luce fino al 2028. Prepariamoci a itinerari più complicati stavolta e per due mesi interi. 🔗 Leggi su Lanazione.it