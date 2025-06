Radar in tilt voli cancellati | Io bloccata a Istanbul

Un volo cancellato e un’esperienza di attesa infinita all’aeroporto di Istanbul: tra salite e discese dall’aereo, senza spiegazioni chiare, abbiamo vissuto un vero e proprio incubo in tilt. La frustrazione cresceva mentre il tempo passava, lasciandoci appesi a un’ignota situazione di blocco nel Nord Italia. In queste circostanze, la comunicazione trasparente diventa essenziale, perché anche nei momenti più difficili, sapere cosa sta accadendo fa la differenza.

Uno scalo a Istanbul dopo la vacanza in Georgia. La partenza per Milano rimandata. L’arrivo a destinazione domenica pomeriggio, con ritardo di oltre 10 ore. "Ci hanno fatti salire e scendere due volte dall’aereo, che non decollava mai. Nessuno ci diceva nulla. Solo la seconda volta hanno accennato a un “blocco“ nel Nord Italia. Noi non eravamo neppure nelle condizioni di dare informazioni precise ai nostri familiari che ci aspettavano". Il racconto è di Neyla Annoscia, milanese di 66 anni che sabato sera era tra le migliaia di passeggeri in balìa di "un’avaria al sistema di trasmissione dati radar" del Centro di controllo che gestisce l’intero traffico aereo del nord ovest. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it