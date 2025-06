Rachel Brosnahan parla della possibilità di interpretare Lois Lane per 10-15 anni

Rachel Brosnahan, attrice di talento e candidata a interpretare Lois Lane, ha espresso ottimismo sulla possibilità di rimanere nel ruolo per 10-15 anni, aprendo uno scenario promettente per il futuro di Superman nel DC Universe. Le sue parole sottolineano l'importanza di una visione a lungo termine in un contesto in continua evoluzione, dove il successo al botteghino e le scelte di James Gunn potrebbero definire un nuovo capitolo epico. La prospettiva di una presenza stabile e duratura si fa sempre più concreta.

il futuro di superman nel dc universe: conferme e prospettive. Le recenti dichiarazioni riguardanti il cast e le intenzioni di James Gunn per il nuovo film di Superman hanno acceso l’interesse degli appassionati. La possibilità di una presenza a lungo termine nel DC Universe dipende dal successo al botteghino, ma le prime indicazioni sembrano favorire una continuità stabile e duratura. le parole di rachel brosnahan sulla longevity nel dc universe. Durante una visita sul set del nuovo film dedicato a Superman, l’attrice Rachel Brosnahan, interprete di Lois Lane, ha espresso la propria volontà di rimanere nel franchise per almeno altri 10-15 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rachel Brosnahan parla della possibilità di interpretare Lois Lane per 10-15 anni

